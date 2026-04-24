Cesare Cremonini pubblica sul suo profilo Instagram un album di foto scattate a Londra. Tra queste, anche alcune in cui si vede il cantautore, 46 anni, insieme a Caterina Licini, 33 anni, ex allieva della scuola di Amici. "La luce e la vita che sbocciano dolcemente per Londra", sono le parole scritte in inglese da Cesare Cremonini a corredo del carosello social. Tra i commenti alla pubblicazione, anche un cuore rosso scritto da Caterina Licini, che ha ripubblicato tra le sue storie Instagram lo scatto in cui il cantante le dà un bacio.

Le nuove foto social insieme a Caterina Licini anticipano di circa un mese l'inizio del nuovo tour di Cesare Cremonini, che prenderà il via il 31 maggio da Gorizia e proseguirà poi fino al 17 giugno. I primi scatti condivisi su Instagram di Cesare Cremonini e Caterina Licini risalgono a inizio 2026, quando il cantautore ha pubblicato un album di foto scattate a Los Angeles.

Chi è Caterina Licini

Classe 1993, Caterina Licini è nata a Padova e nel 2011 ha partecipato al talent Amici come ballerina. Dopo aver collezionato diverse esperienze nel mondo della danza, ha iniziato a dedicarsi a diversi sport, come si può vedere dal suo profilo Instagram. Oggi è una copywriter e content creator. Nel 2024 Caterina Licini ha preso parte come protagonista femminile al video ufficiale di Ora che non ho più te, singolo di Cesare Cremonini, in cui guida una moto, una delle sue più grandi passioni.