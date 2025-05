Cecilia Rodriguez mostra il pancione: le dolci foto con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha condiviso sul suo profilo Instagram un carosello di immagini che raccontano la giornata trascorsa a Lucca insieme al marito Ignazio Moser. Tra gli scatti, alcune dolci foto in cui l'influencer mostra il pancione e si lascia immortalare, immersa nella natura, in un tenero momento della sua gravidanza.

L'11 maggio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che diventeranno genitori per la prima volta tramite un post congiunto pubblicato sui social. La coppia in quell'occasione ha pubblicato delle foto e una didascalia: "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere. A presto piccola Clara Isabel".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il desiderio di diventare genitori a Verissimo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti a Verissimo, avevano condiviso il loro sogno di allargare la famiglia: "Saremo davvero al completo quando avremo dei figli". L'influencer in quell'occasione aveva detto: "Il mio desiderio più grande è rendere Ignazio papà, di regalargli un figlio. Vorrei allargare la famiglia, diventare mamma perché ho trovato l'uomo giusto per farlo".