Cecilia Rodriguez, i romantici scatti in Grecia con Ignazio Moser

Instagram @chechurodriguez_real

Cecilia Rodriguez ha condiviso su Instagram alcuni romantici scatti in Grecia con Ignazio Moser. "Lui e lei", ha scritto a corredo delle foto Cecilia Rodriguez, che ha poi condiviso nelle sue storie altri teneri momenti con il compagno.

"Al mio ometto piace l'acqua", ha aggiunto Cecilia accanto a un video di un bagno in mare di Ignazio.

I due modelli e influencer, legati da sette anni presto convoleranno a nozze, dopo aver festeggiato con gli amici i rispettivi addii al nubilato e celibato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano a Verissimo delle future nozze

Ospiti a Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano parlato delle loro future nozze: "Ci sposeremo il 30 giugno 2024; non pensavo di sposarmi di domenica, ma va bene così. Il giorno prima saremo solo con le nostre famiglie, poi ci sarà il giorno del matrimonio tutti insieme. E il giorno dopo saremo con gli amici", aveva raccontato Cecilia.

"Gli invitati saranno circa duecento. Io e Ignazio eravamo d'accordo quasi su tutto, abbiamo discusso solo riguardo agli invitati. Mia sorella Belén sarà la mia damigella d'onore. Mio fratello Jeremias sarà, invece, uno dei testimoni", aveva aggiunto la modella.

A proposito della proposta di matrimonio, Ignazio aveva raccontato: "Cecilia se l'aspettava al mio compleanno, ma io ho preferito una cosa più intima. I pregi di Cecilia sono la sua bontà e la sua spontaneità; lei è buona, ma ha anche un carattere forte". "Ignazio è stato bravo perché non me lo aspettavo. In lui ho trovato la persona che ho sempre sognato", aveva detto Cecilia parlando dell'amore per Ignazio Moser.