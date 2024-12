Cecilia Rodriguez mostra le foto da bambino di Ignazio Moser

Tuffo nel passato per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, con la modella che su Instagram mostra alcuni scatti di quando il marito era ancora un bambino. "La mia persona nel mondo", scrive sui social a corredo delle immagini che ritraggono il ciclista prima da neonato in culla e poi in compagnia di una bicicletta, fino alla foto con la divisa da gara. A ottobre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno vissuto la loro luna di miele tra le bellezze paesaggistiche e culturali del Perù. Un viaggio intrapreso a circa quattro mesi di distanza dal matrimonio da favola in Toscana, coronando così la storia d'amore iniziata nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la storia d'amore

Il colpo di fulmine tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scatta nel 2017, quando i due sono entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo l'esperienza nel reality, i due approfondiscono la loro conoscenza e vanno a convivere, fino alla proposta di matrimonio. Le nozze, inizialmente fissate per il 2023, vengono rimandate a causa dell'assenza di una zia di Cecilia, a cui la ragazza è molto legata. L'attesissimo sì arriva il 30 giugno davanti a circa 200 invitati. La coppia aveva quindi condiviso le emozioni del matrimonio a Verissimo, tra aneddoti e momenti particolari che hanno segnato il loro giorno più bello, ma anche il loro addio al nubilato e al celibato.