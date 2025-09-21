Caterina Murino: "Dopo due aborti volevo adottare, ma non ne ho avuto la forza"

"Ho voluto con tutte le forze questo figlio": Caterina Murino condivide in un'intervista al Corriere della Sera il suo difficile percorso per diventare mamma di Demetrio Tancredi, nato lo scorso 21 agosto.

La gravidanza per l'attrice, 48 anni, è arrivata dopo tanti anni di tentativi: "Ho avuto due aborti a 39 e a 40 anni" Caterina Murino ha provato a cercare la strada dell'adozione: " Io non so come funziona in Italia. In Francia hai un primo colloquio dove ti spiegano tutte le questioni legali. Al secondo colloquio mi sono trovata accanto altre 80 coppie, è stata un’esperienza micidiale, per due ore e mezza ti mostrano un video con bambini di tutte le età che dicono: 'Noi cercheremo il nostro padre biologico per tutta la vita'. Sono uscita da lì in lacrime. Mi sono detta che non avevo la forza, che non ce l’avrei mai fatta".

Come ha già rivelato annunciando la gravidanza, per diventare mamma l'attrice ha chiesto aiuto alla medicina. Ma anche in questo caso il percorso non è stato semplice per lei: "Ho cambiato 14 ginecologi. Hanno commesso errori, mi hanno bombardata di ormoni per niente. Umanità zero. Una mi ha detto: 'Lei vuole un figlio solo per la sua vanità'".

Nonostante tutto Caterina Murino è riuscita a realizzare il suo sogno, ma ammette che è stata anche criticata per la scelta di avere un figlio all'età di 47 anni. "Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata. Non ho una ruga in faccia, sono tutta al naturale. Poverine loro che avranno vite tristi e si sentono nonne. Ci sono anche uomini che mi danno dell’egoista", afferma l'attrice, la cui storia dà però anche coraggio ad altre donne che sognano di diventare mamme: "Ricevo messaggi stupendi di donne a cui sto dando la speranza di partorire in età così adulta. Penso a quelle donne che lottano ancora e non hanno un bambino tra le loro braccia".

L'attrice ricorda perfettamente quando ha stretto per la prima volta tra le braccia Demetrio Tancredi: " Ero in clinica sulla sedia a rotelle, ho guardato il mio compagno e gli ho detto, 'adesso cosa succede, dobbiamo renderlo alle infermiere?' 'No, è nostro', mi ha risposto". Legata a Edouard Rigaud dal 2016, alla domanda se dopo l'arrivo del figlio sposerà il compagno, Caterina Murino risponde: " Aspettiamo che il nostro paggetto ci porti le fedi".

Nel video sotto, le Vip diventate mamme dopo i 40 anni.