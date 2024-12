Carolyn Smith, il video con il marito Ernestino Michielotto: "Nevica"

Carolyn Smith pubblica su Instagram un video che la ritrae al fianco del marito Ernestino Michielotto. Nella clip si vede la coppia - sposata da 27 anni e insieme da 35 - in montagna, nel bel mezzo di una nevicata. "Stiamo andando a fare le vacanze invernali - canticchia in inglese la coreografa nel post condiviso su Instagram - Dove c'è neve, neve e ancora neve".

Carolyn Smith e la toccante lettera del marito a Verissimo

Ospite a Verissimo nel 2022, Carolyn Smith aveva ricevuto una toccante lettera del marito: "Amore mio, sai quanto sia difficile per me esprimere pubblicamente i miei sentimenti, ma oggi voglio cogliere questa opportunità per dirti grazie. Grazie per esserci sempre per me e per la nostra famiglia. Grazie per la tua sensibilità e per il tuo amare tutto e tutti senza se e senza ma. Grazie per non lamentarti mai, anche quando soffri, specialmente perché so che lo fai solo per non farmi preoccupare". "Grazie per essere sempre sorridente e positiva in ogni situazione, qualsiasi cosa accada. Grazie per tutto il lavoro che fai e che porti a termine nonostante i tuoi problemi di salute. Sei speciale Carolyn, ma ora calmati, non possiamo salvare il mondo da soli. Io ho la profonda certezza che tu sia un faro, una luce intensa. Per me sei fonte inesauribile di energia e amore. Sono davvero fortunato, perché tu sei il dono più prezioso che io abbia mai ricevuto. Ti amo, Tino", erano state le dolci parole di Ernestino Michielotto rivolte alla moglie.