Carolyn Smith, la lotta contro il tumore: "La chemioterapia è ormai uno stile di vita"

Carolyn Smith parla a Verissimo della sua lotta contro il tumore al seno. "Sono nove anni che combatto contro il tumore. La chemioterapia che sto facendo è diventata ormai uno stile di vita perché la devo fare ogni tre settimane per tenere a bada il cancro, nella speranza che nel frattempo la ricerca trovi un'altra soluzione", spiega la coreografa, di 63 anni.

Carolyn Smith ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2015. Dopo un primo periodo di trattamento, nel 2017 le era stata diagnosticata una recidiva. Nel 2022 aveva raccontato di essere stata costretta a sospendere le cure per alcuni problemi di salute. A marzo del 2023 aveva annunciato di dover ricominciare la chemioterapia.

Dopo un anno dall'inizio dell'ultimo ciclo di cure, Carolyn Smith ammette: "È stato il mio anno più difficile". La coreografa nell'ultimo anno ha iniziato a soffrire persino di attacchi di panico: "Non ne avevo mai sofferto prima. Non riuscivo nemmeno a capire del tutto chi ne soffriva, perché finché non ci passi non sai cosa significa".