Carolyn Smith contro le fake news: "Non sto morendo e non sono in ospedale"

Carolyn Smith, che sta lottando per la terza volta contro un tumore al seno, ha condiviso un video su Instagram per smentire alcune voci riguardanti un presunto grave peggioramento delle sue sue condizioni di salute.

"Non sono morta e non sono ricoverata in ospedale. Sono più viva che mai! Ma la vogliamo finire con queste notizie fake che qualche testata giornalistica ha scritto sul mio conto. Cari amici che mi seguite, qualsiasi notizia ufficiale di qualunque tipo viene pubblicata qui. Credo di essere sempre stata aperta e onesta con voi, e se succede qualcosa, io vi scrivo personalmente. Oggi ho tante testimonianze che possono verificare che sto bene e sono viva", ha scritto la coreografa a corredo del filmato, nel quale ha ribadito il suo stato di salute attuale e fornito ulteriori dettagli sui suoi ultimi spostamenti.

"In questo momento mi trovo a Roma, esattamente a Montecitorio. Ho fatto un bellissimo incontro con tutti i più grandi coreografi e ballerini italiani. Non sono in ospedale e non sto morendo. Sto benissimo. Chi sta postando queste notizie false riguardanti una mia presunta morte, mi sta allungando la vita. Tuttavia, varie persone stanno chiamando i miei famigliari per avere informazioni. Ripeto che sto bene!", sottolinea nel filmato Carolyn Smith, che ha poi deciso di fare anche un piccolo cambiamento di immagine.

"Voglio un cambiamento, è necessario. La vita non è mai statica e io vado dove mi porta l'anima. In altre parole, sono andata dal mio parrucchiere di fiducia da oltre trent'anni e ho chiesto di cambiare il colore dei capelli, dopo aver domandato alla mia oncologa se potessi farlo", ha scritto, sempre sui social, la coreografa di 63 anni.

Carolyn Smith parla della sua lotta contro il tumore a Verissimo

Ospite il 3 marzo a Verissmo, Carolyn Smith ha parlato parla della sua battaglia contro il tumore al seno.

"Sono nove anni che combatto contro il tumore. La chemioterapia che sto facendo è diventata ormai uno stile di vita, perché la devo fare ogni tre settimane per tenere a bada il cancro, nella speranza che nel frattempo la ricerca trovi un'altra soluzione. È stato il mio anno più difficile", ha detto la coreografa dopo un anno dall'inizio dell'ultimo ciclo di cure.

Carolyn nell'ultimo anno ha iniziato anche a soffrire di attacchi di panico: "Non ne avevo mai sofferto prima. Non riuscivo nemmeno a capire del tutto chi ne soffriva, perché finché non ci passi non sai cosa significa".

Carolyn Smith ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2015. Dopo un primo periodo di trattamento, nel 2017 le era stata diagnosticata una recidiva. Nel 2022 aveva raccontato di essere stata costretta a sospendere le cure per alcuni problemi di salute. A marzo del 2023 aveva annunciato di dover ricominciare la chemioterapia.