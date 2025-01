Carolina Stramare il giorno del suo 26esimo compleanno

Il 27 gennaio 2025 Carolina Stramare ha compiuto 26 anni e ha festeggiato il compleanno condividendo sui social un carosello di scatti di questo giorno importante.

Nelle foto si vede l’ex Miss Italia seduta a un tavolo, davanti a lei una fetta di torta con una candelina rosa accesa. In un’altra fotografia, vediamo una stanza piena di rose rosse. “Non esiste il momento o l’età giusta per far avverare i tuoi desideri, si avverano quando sei pronta tu. Buon compleanno a me. 26? Ma in che senso?”, è la didascalia che accompagna la raccolta di immagini.

Carolina Stramare racconta sui social il parto

Carolina Stramare è nata a Genova nel 1999 e nel 2019 ha vinto Miss Italia. Dal 2023 ha una relazione con il calciatore dell’Empoli Pietro Pellegri con cui ha avuto la figlia Bianca, nata il 7 gennaio 2025.

Pochi giorni dopo la nascita di Bianca, la modella aveva raccontato su Instagram come aveva vissuto il parto. “Ho sofferto solo nel pomeriggio dell’intervento, passato l’effetto dell’anestesia. La mia ostetrica mi ha fatto alzare la mattina successiva”, raccontava rispondendo alla domanda di un follower, aggiungendo: “Al momento ho fastidio ai punti interni, ma con il passare dei giorni sta migliorando, ho già ricominciato la mia vita normale”.