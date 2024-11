Carmen Russo ospite a Verissimo

La conosciamo come una donna forte e solare ed è pronta a raccontarsi con il coraggio di sempre: Carmen Russo vi aspetta a Verissimo, sabato 23 novembre alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Genova il 3 ottobre 1959, Carmela Carolina Fernanda Russo è una showgirl, ballerina e attrice italiana. Ha mostrato fin da giovane la passione per la danza e lo spettacolo. Dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza come modella, negli anni ’80 si è affermata come icona televisiva grazie alla sua partecipazione al programma Drive In e ai film della commedia sexy all'italiana​.

Nella sua carriera ha lavorato anche a teatro, in alcune fiction e condotto programmi televisivi in Italia e in Spagna. Carmen ha partecipato a diversi reality show, tra cui L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Oltre alla carriera artistica, ha aperto scuole di danza a Napoli e Palermo​.

Dal 1987 è sposata con il coreografo Enzo Paolo Turchi, con cui, a 53 anni, ha avuto una figlia, Maria, nata nel 2013 grazie alla fecondazione assistita.