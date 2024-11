Carmen Russo commossa: "Amo Enzo Paolo Turchi come 40 anni fa"

La showgirl racconta a Verissimo la verità sulla crisi con il marito Enzo Paolo Turchi: "Lui si era convinto di non essere l'uomo giusto per me"

Carmen Russo parla della sua storia d'amore con Enzo Paolo Turchi, con cui è sposata dal 1987, e racconta la verità sulla crisi con il marito, a cui il ballerino e coreografo aveva accennato nella casa del Grande Fratello.

"È normale che in una relazione che dura da 40 anni ci siano delle piccole crisi, ma le abbiamo sempre superate. Lui si era convinto di non essere l'uomo giusto per me. Ma è una sua convinzione, amplificata dal contesto, difficile, che è il Grande Fratello", afferma la showgirl, 65 anni.

Per quanto riguarda la loro storia oggi: "Quando l'amore supera tanti anni, ami sempre di più anche i difetti. Enzo deve sapere che io lo amo per quello che è, come lo amavo 40 anni fa, lo amo adesso: tanto". Carmen Russo rivela anche il momento più difficile della loro relazione: "Quando volevamo un figlio e non riuscivamo ad averlo. All'inizio ero molto positiva, ma l'ultimo periodo è stato difficile. Poi è arrivata Maria".