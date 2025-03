Carmen Di Pietro: "Prendo ancora la pensione di reversibilità"

Carmen Di Pietro parla a Verissimo del suo matrimonio con Sandro Paternostro, con cui è stata sposata dal 1998 fino alla scomparsa del giornalista nel 2000. "Sandro è stato il mio tutto: il mio fidanzato, il mio amante, il mio papà. Mi dava un senso di protezione che un 20enne forse non mi avrebbe dato", dice la showgirl, 59 anni. In merito alla loro differenza di età, che all'epoca fece scalpore (quando si sposarono lui aveva 75 anni, mentre lei ne aveva 33), dice: "Io stavo bene con lui. Non ho pensato a quanti anni avesse lui e a quanti anni avessi io. Per me lui non aveva età".

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, che negli anni è stata motivo di discussione: "Ce l'ho ancora. Essendo vedova, perché dovrei vergognarmi? Allora tutte le vedove si dovrebbero vergognare di prendere la pensione di reversibilità?". Dopo il matrimonio con Sandro Paternostro, Carmen Di Pietro non si è mai risposata: "Ho avuto altre storie, ma non mi sono più sposata, nemmeno con il papà dei miei figli Alessandro (23 anni) e Carmelina (16 anni). E ho fatto bene, perché poi ci siamo lasciati, anche se oggi abbiamo un bellissimo rapporto e andiamo più d'accordo di prima".