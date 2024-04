Dal successo come ginnasta a giovane star della tv fino al ritiro e alla denuncia di abusi e alla malattia della mamma: la vita di Carlotta Ferlito è segnata da salti altissimi fino alle stelle, ma anche da cadute dolorose da cui però si è sempre rialzata. Domenica 28 aprile l'ex ginnasta racconta la sua storia a Verissimo.

Carlotta Ferlito, l'infanzia e i primi passi nella ginnastica

Nata a Catania nel 1995, Carlotta Ferlito viene da una famiglia di sportivi: suo padre Massimo Ferlito era stato infatti membro della nazionale giovanile di pallanuoto, il nonno paterno un calciatore che giocò in Serie A nel Catania. Carlotta ha iniziato a praticare sport da bambina, avvicinandosi agli sport acquatici insieme al fratello Gianpaolo e alla sorella Ludovica. A sei anni ha iniziato a praticare ginnastica.

Per seguire la sua passione si è trasferita da Catania a Milano all'età di 12 anni, vivendo prima in una famiglia che l'ha ospitata e poi in un residence vicino alla palestra. Si è diplomata all'età di diciotto anni studiando di sera con professori privati in palestra.

La carriera di Carlotta Ferlito: le Olimpiadi e "Ginnaste vite parallele"

Sono i giochi olimpici giovanili di Singapore del 2010 a consacrare Carlotta tra le migliori ginnaste a livello internazionale. Ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio de Janeiro 2016. È diventata nota al pubblico con la partecipazione al programma di Mtv Ginnaste - Vite parallele. Carlotta Ferlito ha gareggiato fino al 2019.

Carlotta Ferlito, la denuncia di abusi

Dopo il ritiro, insieme a diverse ex atlete, Carlotta Ferlito ha denunciato gli abusi nel mondo della ginnastica. "Nessuna ragazzina dovrebbe essere presa a sberle, umiliata se chiede di andare in bagno, costretta a fare esercizi dove rischia l’osso del collo solo per punizione. Essere chiamata maiale per aver osato mangiare un biscotto in più", aveva detto in un monologo a Le Iene.

Carlotta Ferlito, la malattia incurabile della mamma

Carlotta Ferlito sta attraversando un periodo molto difficile della sua vita, segnato dalla malattia di sua mamma Roberta, a cui nel 2022 è stata diagnosticata la Sla. "Mia mamma non sarà qui ancora per tanto. Ho la consapevolezza di questa cosa e nella vita ci vuole consapevolezza. Peggiora drasticamente di giorno in giorno. Non vedo l’ora che il suo dolore possa smettere di esistere. Fidatevi che vedere mamma spegnersi giorno dopo giorno è il dolore più grande che io abbia mai provato nella vita e penso che non ne proverò mai uno più grande. Non lo auguro a nessuno, nemmeno al mio peggior nemico", ha detto l'ex ginnasta in un video su TikTok.

Carlotta Ferlito ha aggiunto: "Mamma non vuole essere intubata. Ognuno dovrebbe essere in grado di decidere quando la propria vita non ha più senso di essere vissuta. Qualsiasi cosa voi vediate nei film sui malati terminali, non è paragonabile alla realtà, in confronto lì è tutto rosa e fiori. Non vi fornirò i dettagli perché non è giusto che lo faccia, ma non è vita".

Carlotta Ferlito: "Mio padre ha avuto un infarto"

A ottobre del 2023, Carlotta Ferlito ha annunciato sui social che suo padre Massimo aveva avuto un infarto. "Il mio papà, la nostra roccia ieri ha provato a lasciarci le penne, ma la mia testardaggine, senz'altro ereditata da lui, mi ha suggerito di portarlo di peso al pronto soccorso e lo hanno preso giusto in tempo", aveva raccontato l'ex ginnasta in un post sui social.

E aveva aggiunto: "Gli hai salvato la vita, sei stata bravissima mi ha detto ieri la dottoressa quando mi ha dato le prime informazioni: io non credo sia così. È sempre stato papà a tenere insieme le redini della famiglia, a risolvere qualsiasi problema con la freddezza di chi un abbraccio non te lo da neanche sotto tortura, però si taglierebbe un braccio per i suoi figli! È sempre stato lui il mio primo sguardo ogni volta in cui entravo in un palazzetto, il suo 'Gamba Carlo', anche se non lo vedevo, lo sentivo e mi rassicurava".

"Mi ripeti ogni giorno 'quando sarò vecchio, mi raccomando, prenditi cura di me. Massimino, sei ancora troppo giovane quindi muoviti a guarire che la tua famiglia ti aspetta a casa", aveva concluso Carlotta Ferlito.