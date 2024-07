La reunion tra Carlo Verdone ed Eros Ramazzotti: "Caro amico, ti voglio bene"

Cena tra vecchi amici per Eros Ramazzotti e Carlo Verdone, protagonisti di una reunion a Roma. "Oggi dopo ben 25 anni ci siamo ritrovati dandoci appuntamento per un pranzo romano - ha scritto sui social l'attore, 73 anni, a corredo di uno scatto che lo immortala con il cantautore - Grande Eros, caro amico. Ti voglio bene". Immediata la risposta dell'artista sessantenne, che sul suo profilo Instagram ha anche condiviso una storia in cui scherza con l'amico: "Carlo, una persona stupenda, di un'altra "epoca", perduta purtroppo. Ti voglio bene anche io".

Come raccontato attraverso il suo profilo Instagram, Carlo Verdone era da poco rientrato a Roma dopo aver trascorso qualche giorno a Taormina in compagnia del cognato Christian De Sica: "Abbiamo passato tre giorni insieme come non capitava da tanto. Ci siamo molto divertiti a ricordare tanti episodi della nostra vita. Christian in privato è l' uomo più divertente che conosca".