Carla Gozzi, l'intervista in 100 secondi

Dal grave problema di salute del marito Richard Bryan Datre alla scelta di non avere figli: Carla Gozzi si è raccontata a Verissimo.

"Mio marito, una notte, ha avuto un'occlusione alla trachea. Ho chiamato l'ambulanza, ma lui era già molto grave. Quando siamo arrivati in ospedale, mi hanno chiesto il consenso per l'intervento. Ho dovuto prendere la decisione della tracheostomia e per fortuna è stata quella giusta", ha raccontato la style coach e conduttrice, 62 anni. Il marito l'ha poi ringraziata con delle parole molto significative: "Dopo lui mi scrisse un biglietto: 'Mi hai salvato la vita' e forse aveva ragione".

Insieme da più di 30 anni Carla Gozzi e Richard Bryan Datre non hanno avuto figli. Riguardo a questa scelta, la style coach dice: "Forse ho sacrificato i figli per la carriera. Anche se credo di non essere mai stata molto tagliata per essere mamma perché credo che si nasca per esserlo".

