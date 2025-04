Carla Gozzi: "Per lavoro ho sacrificato i figli"

Carla Gozzi parla a Verissimo della sua lunga storia d'amore con Richard Bryan Datre, con cui è sposata dal 1991. "Stiamo insieme da più di 30 anni. All'inizio eravamo una coppia inconsueta perché ci vedevamo soprattutto negli aeroporti: lui viveva negli Stati Uniti e io viaggiavo molto".

Riguardo alla loro relazione, la style coach e conduttrice, 62 anni, aggiunge: "Ci accomuna il senso dell'onestà, del lavoro, entrambi amiamo molto il nostro lavoro". Carla Gozzi è stata accanto al marito anche nel difficile momento in cui ha rischiato la vita per un' occlusione alla trachea: "È successo di notte. Ho chiamato l'ambulanza, ma lui era già molto grave. Quando siamo arrivati in ospedale, mi hanno chiesto il consenso per l'intervento. Ho dovuto prendere la decisione della tracheostomia e per fortuna è stata quella giusta. Abbiamo poi passato un mese difficilissimo in cui io lavoravo di giorno e assistevo lui di notte. Ma ce l'abbiamo fatta".

Carla Gozzi e Richard Bryan Datre vivono a Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia, circondati dai loro tanti animali. Alla domanda se abbia sacrificato qualcosa della sua vita privata per la carriera, la style coach risponde: "Forse i figli. Anche se credo di non essere mai stata molto tagliata per essere mamma perché credo che si nasca per esserlo. Oggi mi sento un po' mamma dei miei collaboratori. Ho compensato così questa cosa che non è accaduta".