Carla Bruni rivela: “Ho terminato 5 anni di cure per il tumore al seno"

"Oggi, sabato 20 dicembre 2025, termino 5 anni di terapia ormonale dopo aver ricevuto, alla fine del 2019, una diagnosi di tumore al seno": con queste parole Carla Bruni annuncia sui social di aver terminato le cure per il cancro.



"Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale: questo è il percorso che dobbiamo affrontare per guarire da questo tipo di cancro", spiega la cantautrice ed ex première dame, 57 anni. Carla Bruni aggiunge: "Nonostante gli effetti collaterali piuttosto aggressivi, sono riconoscente alla scienza per aver inventato la terapia ormonale: protegge in modo efficace dalle recidive, che sono frequenti negli anni successivi alla diagnosi".



La cantautrice lancia un messaggio alle altre donne che come lei stanno affrontando un cancro: "Voglio dire a tutte le donne che si trovano nella mia stessa situazione di tenere duro: certo, la terapia ormonale è un trattamento piuttosto impegnativo, ma la sua efficacia può salvarvi la vita". Carla Bruni intende anche sensibilizzare sul tema della prevenzione: "Voglio dire ancora una volta a tutte le donne che leggeranno questo post di non esitare a sottoporsi allo screening, se possibile ogni anno".



La cantautrice conclude con un ringraziamento: "Desidero ringraziare l’équipe medica che si è presa cura di me: la loro competenza e la loro umanità sono state per me molto preziose durante questa prova".



