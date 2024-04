"Buona Pasqua salutare". Can Yaman non interrompe i suoi allenamenti neppure durante le feste pasquali.

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, vediamo l'attore turco di Daydreamer e Viola come il mare mentre corre sul tapis roulant.

Can Yaman si trova a San Paolo in Brasile e, nelle sue storie Instagram, l'attore ha condiviso alcuni video con centinaia di fan che hanno chiesto una foto o un autografo al loro beniamino.

Can Yaman sul set di Viola come il mare 2

Viola come il mare sta per tornare. Nel dicembre 2023, Can Yaman aveva condiviso un nuovo scatto durante le riprese della seconda stagione della fiction di Canale 5. "Non male", aveva scritto l'attore condividendo una foto senza maglietta su un balcone di Palermo.

Can Yaman e la seconda stagione di Viola come il mare

Can Yaman aveva parlato sui social di Viola come il mare 2: "Viola Come il Mare 1 era carina, ma la seconda stagione sarà stupefacente!" L'attore turco, a proposito del suo impegno sul set, aveva raccontato: "Lavoriamo ogni giorno per dare il meglio per questo traguardo. Perciò siamo spesso stressati e ci sta. Mi dispiace di non poter dedicare ogni tanto del tempo alle mie fan, ma quando finiamo sul set, all'una di notte per esempio, la gente mi aspetta fuori per una foto. Io a quell'ora sono stracotto e il giorno dopo ci si sveglia di nuovo prestissimo, quindi non riesco a fermarmi a fare delle foto".

Nel video sotto, Can Yaman e Francesca Chillemi parlano di Viola come il mare a Verissimo.