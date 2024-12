Camilla Mancini: "Il bullismo lascia cicatrici emotive molto profonde"

Camilla Mancini racconta a Verissimo la sua storia. Camilla Mancini è nata nel 1997 dal matrimonio di Roberto Mancini e Federica Morelli. Durante il parto la mamma aveva avuto delle complicazioni in seguito alle quali Camilla ha riportato una paresi facciale.

"Io mi sono sempre vista con la paresi. Crescendo, l'immagine che vedevo allo specchio mi andava bene perché mi riconoscevo. Il mio aspetto ha iniziato a pesarmi all'età di 7 anni quando ho iniziato a vivere episodi di bullismo", racconta Camilla Mancini che è stata vittima di bullismo fino ai 15 anni.

"Vivevo queste due vite in cui a scuola venivo isolata e rifiutata mentre a casa ero amata", ricorda Camilla Mancini che ancora oggi porta i segni del bullismo: "Il bullismo lascia cicatrici emotive profonde. Oggi sono rimarginate, ma basta poco per farle riaprire e sanguinare. Mi basta per esempio sentire storie di bullismo per farmi tornare con la mente a quei momenti e farmi contorcere lo stomaco".