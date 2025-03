Camila Giorgi si trasferisce in Argentina: "Un sogno che si avvera"

Dal ritiro da tennista professionista al nuovo capitolo della sua vita in Argentina, fino al ruolo dei suoi genitori e ai sogni per il futuro, Camila Giorgi si racconta a 360 gradi in un'intervista rilasciata a La Nacion. L'ex tennista, 33 anni, che nel corso della sua carriera ha raggiunto la 26esima posizione del ranking mondiale, rivela di essersi allontanata dalla disciplina sportiva da ormai un anno e di aver intrapreso un'altra fase della sua vita che dopo alcuni mesi negli Stati Uniti la vede impegnata a Buenos Aires, in Argentina. "Sono completamente innamorata di questo posto - ha raccontato Camila Giorgi alla testata argentina, manifestando grande entusiasmo per i tanti progetti appena intrapresi -. Soprattutto la cultura. Anche il modo di essere, è completamente diverso da quello degli italiani, gli argentini sono più aperti, accoglienti". L'atleta prosegue spiegando di essersi trasferita in maniera definitiva e di aver realizzato così un sogno manifestato già in passato, concentrandosi poi sul rapporto con i genitori. Dalla passione della madre per la moda al legame col padre, combattente delle Malvinas e ritenuto il suo "eroe in casa", Camila Giorgi si sofferma sul ruolo avuto dal genitore durante la sua carriera: "Per me è stato qualcosa di completamente incredibile ciò che abbiamo raggiunto. Il suo metodo di allenamento, la sua mentalità, la sua forza... E poi, senza di lui probabilmente non sarei mai arrivata". Quindi, pone l'attenzione sul valore dell'umiltà trasmesso in famiglia: "Credo che entrambi i miei genitori in generale mi abbiano aiutato molto a non ascoltare quello che si diceva e a essere sempre umile e a lavorare ogni giorno, essere perfezionista, senza accontentarsi". In merito alla decisione di ritirarsi dal tennis, l'atleta spiega: "È stata più mentale, perché fisicamente stavo benissimo. Non è stato un infortunio, niente del genere, è stato qualcosa che ho detto: Ora è il momento di chiudere questa fase e iniziarne un'altra. Quindi l'ho preso molto naturalmente ed è quello che volevo, alla fine. Ovviamente è stato drastico, perché ho firmato direttamente il documento di ritiro". Mentre in merito alle tante indiscrezioni emerse in quel periodo, Camila Giorgia sottolinea di essere molto riservata: "Sono sempre stata una persona che non risponde e non fa 'caos'". Ho aspettato che il mio avvocato dicesse: Bene, ora devi fare una conferenza stampa. Così, in un programma televisivo italiano, Verissimo, ho detto la mia e finalmente è finito tutto". E ancora: "Questa sono io, che non dico molto le cose che farò. Sono molto riservata e mi è venuto naturale ritirarmi, ho firmato il documento e basta". Esattamente come aveva già descritto a Verissimo, Camila ribadisce di sentirsi enigmatica: "Sono totalmente così. Magari un giorno mi sposo e magari lo pubblicherò dopo un mese. Non mi piace annunciare le cose, sono così". Senza escludere l'idea di restare in Argentina "per sempre", a proposito dei sogni nel cassetto ironizza dichiarando di voler avere figli argentini. "Mi piacciono tante cose. Ho il progetto della moda, faccio anche molte cose con i media, con Instagram, con tutto questo", conclude.

L'intervista di Camila Giorgi a Verissimo

"Non sono sparita, non sono scappata - aveva dichiarato l'ex tennista durante l'intervista rilasciata a Verissimo nell'ottobre 2024 -. Erano anni che volevo lasciare il mondo del tennis per fare un'altra vita, diversa". Quindi, aveva smentito di aver lasciato l'Italia a causa di problemi fiscali, senza nascondere che siano emersi dei problemi proprio dopo il suo ritiro: "I problemi sono stati creati da persone esterne che gestivano la parte fiscale del mio lavoro. Abbiamo cambiato queste persone e ora siamo in ordine. Io non ero consapevole di questi problemi. Il vaso si è aperto quando ho lasciato il tennis".