Çağla Demir e Rüzgar Aksoy: "In Turchia c'è stato un gossip su di noi, ma siamo solo grandi amici"

Gli attori turchi, che interpretano Banu e Tarik in Endless Love, parlano della loro amicizia nata sul set e raccontano che in Turchia sono stati protagonisti di un gossip: "Sui giornali avevano scritto: 'Çağla e Rüzgar sono stati beccati insieme'".

Çağla Demir e Rüzgar Aksoy parlano a Verissimo della loro amicizia nata sul set di Endless Love in cui interpretano Banu e Tarik: "Ci siamo incontrati per la prima volta al provino. Non sapevamo ancora che saremmo stati marito e moglie nella serie".

"Mi ricordo che abbiamo legato subito, dal primo incontro. A volte siamo usciti con mia moglie e il suo fidanzato. La nostra è un'amicizia nata sul set, ma che va oltre la professione: siamo diventati amici per la vita", afferma Rüzgar Aksoy, 43 anni.

Gli attori turchi raccontano anche che durante la messa in onda di Endless Love in Turchia sono stati protagonisti di un gossip sul loro conto. " Una volta siamo stati fotografati mentre stavamo cenando, c'era anche il mio fidanzato Kadir. Sui giornali avevano scritto che ci avevano beccati insieme", racconta Çağla Demir, 32 anni, che a Verissimo aveva parlato della sua storia d'amore con il fidanzato.

Sposato con Yasemin Sancaklı, Rüzgar Aksoy spiega cos'era accaduto: "Eravamo al ristorante. Io e Kadir stavamo mangiando e lei era seduca vicino a me. Hanno pubblicato la foto solo di noi due, scrivendo: 'Çağla e Rüzgar sono stati beccati insieme'".