Çağla Demir, la storia d'amore con il fidanzato: "Ci siamo ritrovati dopo sei anni"

L'attrice turca, che interpreta Banu in Endless Love, parla a Verissimo dell'amore oggi: "Con il mio fidanzato siamo stati insieme dal 2015 al 2018, poi quest'anno ci siamo ritrovati"

Çağla Demir è fidanzata. L'attrice turca, che interpreta Banu in Endless Love, parla a Verissimo dell'amore oggi.

"Con il mio fidanzato siamo stati insieme dal 2015 al 2018 poi ci siamo lasciati per sei anni, ma siamo sempre rimasti in ottimi rapporti. Quest'anno ci siamo ritrovati", racconta Çağla Demir.

Parlando del futuro insieme, aggiunge: "Ci pensiamo, ma siamo tornati insieme da poco, per il momento stiamo cercando di capire come vanno le cose. Dopo una separazione così lunga è come se fossimo due persone diverse. Siamo sempre gli stessi, ma ci siamo evoluti".