Çağla Demir ospite a Verissimo

Çağla Demir, l'attrice che interpreta Banu nella serie Endless Love, si racconterà per la prima volta a Verissimo sabato 7 settembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Nata a Bursa, in Turchia, nel 1992, l'esordio di Çağla Demir è stato come modella per poi appassionarsi alla recitazione. Ha lavorato in diverse serie tv. In Italia è nota soprattutto per il ruolo di Banu in Endless Love. Nella serie, Banu è l’ex amante di Emir. Amata da Tarik, fratello di Kemal, Banu non ricambia i suoi sentimenti, ma è costretta a sposarlo per volere di Emir.