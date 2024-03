Bugo ospite a Verissimo

Lui è un grande artista della musica italiana: Bugo si racconterà a Verissimo, sabato dalle 16.30 su Canale5.

Nato a Rho nel 1973, Cristian Bugatti - in arte Bugo - si appassiona alla musica già dagli anni del liceo.

Dopo il servizio militare, fonda il gruppo musicale Quaxo, iniziando così la sua carriera di cantautore. Terminata l'esperienza con i Quaxo, Cristian Bugatti assume il nome d'arte di Bugo. Nel 2000 esce il suo primo album La prima gratta, a cui seguono altri otto album in studio.

Nel 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, in coppia con Morgan con la canzone Sincero. La prima esperienza all'Ariston non termina nel migliore dei modi: il sodalizio tra i due artisti si rompe proprio sul palco del Festival.

Cristian Bugatti è sposato dal 2011 con Elisabetta. La coppia ha due figli e attualmente vive a Bruxelles a causa del lavoro della moglie, che è una diplomatica.