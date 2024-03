Bugo: "Ho voluto Morgan a Sanremo credendo di aiutarlo"

Bugo parla a Verissimo del duro scontro avuto con Morgan sul palco sanremese nel 2020 e poi finito in tribunale: "L'ho voluto io a Sanremo con me, credevo di fare una bella cosa visto che lui aveva avuto dei problemi"

Bugo parla a Verissimo del duro scontro avuto con Morgan sul palco sanremese nel 2020 e poi finito in tribunale: "È stato uno shock, faccio ancora fatica a liberarmi da quel dolore".

Il cantante spiega la scelta di partecipare al Festival di Sanremo in coppia con Morgan: "La canzone mi sembrava perfetta per la sua voce e lo penso tuttora. In cuor mio credevo anche di aiutarlo perché sapevo che aveva avuto dei problemi. Credevo di fare una bella cosa".

Riguardo al rapporto con Morgan, Bugo afferma che per lui è stata una sorpresa lo scontro sul palco dell'Ariston: "Tra di noi non ci sono stati degli episodi specifici che potevano lasciar presagire quello che è successo".

Oggi tra i due cantanti non c'è nessun rapporto: "Non ci siamo più rivisti né parlati. Lui faccia la sua carriera e io la mia".