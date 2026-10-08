Bruno Barbieri ospite a Verissimo

Uno dei cuochi più amati della tv, nella sua carriera si è guadagnato 7 stelle Michelin e sabato 10 ottobre, a Verissimo , è pronto a raccontare un po’ di sé: Bruno Barbieri .

Nato nel 1962 a Medicina, in provincia di Bologna, Bruno Barbieri ha ereditato la passione per la cucina dalla nonna materna. Dopo il diploma alla scuola alberghiera di Bologna, ha iniziato a lavorare nelle cucine delle navi da crociera e, in seguito, nelle cucine della Riviera Romagnola.

Dopo diversi corsi di perfezionamento, anche all'estero, Bruno Barbieri ha conquistato i suoi primi riconoscimenti. I ristoranti in cui ha lavorato hanno avuto un totale di 7 stelle Michelin. Bruno Barbieri è diventato noto al grande pubblico come giudice a MasterChef Italia e dal 2018 è alla conduzione del format Bruno Barbieri - 4 Hotel.