Bruno Barbieri: "Gli amori vanno e vengono"

Bruno Barbieri parla a Verissimo dell'amore. "Ormai ho chiuso bottega", scherza lo chef stellato, 64 anni.



Bruno Barbieri ha iniziato a lavorare da giovanissimo per poi raggiungere risultati importanti nel corso della sua carriera: i ristoranti in cui ha lavorato hanno avuto un totale di 7 stelle Michelin. "Ho sempre fatto una vita molto complessa. Per la scelta di vita che ho fatto non avrei mai potuto avere una famiglia", afferma lo chef, che non ha nascosto di aver avuto un rapporto difficile con il suo papà: "Crescendo senza un padre non avrei nemmeno voluto una famiglia".



Ha due sorelle e i suoi nipoti, che definisce la sua "famiglia allargata": "Ci sono poi le persone che lavorano con me e che vivono con me". "Gli amori vanno e vengono, la vita è fatta così", conclude Bruno Barbieri, lasciando però intendere che oggi ci sia una relazione: "Sono felice".