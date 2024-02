Bruce Springsteen, l’addio alla mamma Adele Ann Zerilli

Instagram @officialrumbledoll

Bruce Springsteen condivide sui social la notizia della scomparsa della madre Adele Ann Zerilli, che si è spenta il 31 gennaio a 98 anni, dedicandole le toccanti parole del suo brano The Wish.

"Ricordo che la mattina, mamma, sentivo suonare la tua sveglia. Stavo a letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per andare al lavoro, il rumore della tua valigetta per il trucco sul lavandino. E le signore in ufficio tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti… quanto sembravi orgogliosa e felice quando tornavi a casa dal lavoro", ha scritto il cantante di 74 anni a corredo di un video in cui balla con l’amata mamma, che aveva origini italiane ed era la sua segretaria legale e musa musicale.

"Non ci sono telefonate in arrivo la domenica, né fiori e neppure un biglietto per la festa della mamma. Non c'è una casa su una collina con un giardino e un bel cortiletto. Ho preso la mia hot rod in Bond Street, sono più grande ma mi riconoscerai con un solo sguardo. Ci troveremo un piccolo bar che fa musica rock and roll e usciremo a ballare", prosegue il brano del cantante, che nel 2016 aveva danzato con la madre sulle note della sua canzone Ramrod al Madison Square Garden di New York.

Patti Scialfa Springsteen alla suocera: "Ci mancherà tutto il sole che hai donato a tutti noi"

"Adele, ci mancherà tutto il sole che hai generosamente donato a tutti noi”, ha scritto, invece, sui social Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen e vocalist nella band del marito E Street Band, con il quale ha avuto tre figli: Evan James, nato nel 1990, Jessica Rae, venuta alla luce nel 1991 e il terzogenito Sam Ryan, nato nel 1994, che nel 2022 li ha resi nonni.

"Adele Springsteen era la matriarca della nostra famiglia e una fonte inesauribile di energia positiva ispiratrice. Una persona unica nel suo genere. Sarà sempre lì per noi. Balla tra il pubblico", ha scritto, invece, su Twitter il musicista Steven Van Zandt, che suonava la chitarra e il mandolino nella band di Bruce Springsteen, che l'1 e 3 giugno 2024 sarà in concerto allo Stadio San Siro di Milano.

Adele Ann Zerilli da circa 10 anni, come aveva raccontato lo stesso cantante, era affetta dal morbo di Alzheimer. Adele aveva origini italiane: il padre Antonio Zerilli era originario di Vico Equense e si era trasferito in America. Adele, che aveva due sorelle, era nata il 4 maggio del 1925 a New York e da bambina si era trasferita a Freehold, nel New Jersey. Era sposata con Douglas Frederick, veterano della seconda guerra mondiale di origini irlandesi e olandesi, con il quale ha avuto tre figli.