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AMORE13 ottobre 2026

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le foto del bacio sotto la torre Eiffel

Il figlio di David e Victoria Beckham condivide un romantico scatto con la moglie
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Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le foto del bacio sotto la Torre Eiffel (Instagram_@brooklynpeltzbeckham)
Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le foto del bacio sotto la Torre Eiffel (Instagram_@brooklynpeltzbeckham)

Brooklyn Beckham, 27 anni, e Nicola Peltz, 31 anni, condividono su Instagram lo scatto di un romantico bacio ai piedi della torre Eiffel. Il primogenito di David e Victoria Beckham ha inoltre aggiunto alla foto una serie di foto ricordo del soggiorno a Parigi condiviso insieme alla moglie, modella e attrice figlia dell'imprenditore Nelson Peltz e dell'ex modella Claudia Heffner.

La coppia aveva annunciato le nozze a luglio del 2020 e dopo due rinvii a causa del Covid si è giurata amore eterno il 9 aprile 2021, con una cerimonia celebrata con rito ebraico in un villa a Palm Beach, in Florida.
Il matrimonio è stato motivo di rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria, come recentemente rivelato dallo stesso modello attraverso una serie di storie condivise sui social.

"Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie - aveva raccontato Brooklyn Beckham - Davanti ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco secondo il programma: quello sarebbe dovuto essere il momento del ballo romantico con mia moglie Nicola, ma invece ad aspettarmi c'era mia madre, pronta a ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo".

Quindi, il modello aveva proseguito rivelando come, stando alle sue parole, i genitori abbiano cercato di rovinare la sua relazione già da prima del matrimonio. Lo sfogo era terminato con la ferma convinzione di non voler ricucire il rapporto con i genitori: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita".

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