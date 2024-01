"Ecco, così siamo chiari, gran parte delle notizie sono spazzatura! Continuano a dire che mi sto rivolgendo a persone a caso per fare un nuovo album. Non tornerò mai nell'industria musicale! Quando scrivo, lo faccio per divertimento o per altre persone!". Britney Spears smentisce la possibilità di essere al lavoro con un nuovo album. L'annuncio è sul suo profilo Instagram, con un post accompagnato dal dipinto di Guido Reni di "Salomè con la testa del Battista".

Nei giorni scorsi, sono circolate alcune indiscrezioni su presunte collaborazioni di Spears con alcuni collaboratori e autrici per preparare il suo imminente ritorno discografico. La cantante, però, spiega di non avere intenzione di tornare a cantare: "Per coloro che hanno letto il mio libro, c'è molto che non sapete di me... Ho scritto oltre 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni! Sono una ghostwriter e onestamente mi diverto così!".

La popstar parla anche del suo libro The woman in me, un'autobiografia nella quale racconta tutti i segreti del suo passato e della sua famiglia: "C'è chi dice anche che il mio libro sia stato pubblicato senza la mia approvazione in modo illegale e questo è lontano dalla verità. Avete letto le notizie in questi giorni? Sono così amata e fortunata!".

L'ultima uscita musicale di Britney Spears risale all'agosto 2022, quando collaborò con Elton John nella canzone Hold me closer. Dopodiché la vita dell'artista è stata piuttosto travagliata, con la fine del matrimonio con Sam Asghari e alcune difficoltà con i figli. Nel video sotto, tutti gli amori di Britney Spears.