Blanco torna al liceo: "Devi perdere il centro e poi ritrovarlo"

Blanco è tornato a scuola. Il cantautore, 22 anni, aveva lasciato gli studi dopo il primo contratto discografico e ora si è iscritto a Scienze Umane per prendere il diploma. "Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Non tutto gira intorno a questa roba", spiega, in un'intervista a Icon, Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco.

"Devi perdere il centro e poi ritrovarlo", aggiunge il cantautore, che ha già avuto modo di condividere la sua esperienza da autore durante una lezione di latino: "Parlavo con il professore del fatto che la lingua italiana cambia. Una volta la regola era italiano a tutti i costi, ora l’inglese si infila ovunque. Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno".



Vincitore nel 2022 del Festival di Sanremo con Brividi, un duetto con Mahmood, ripensando di se stesso ieri e oggi, Blanco dice: "Quello di prima aveva senso di rivincita, voleva a tutti i costi dire 'io esisto'. Ora è più: so che esisto, e voglio essere la versione migliore di me. Devo studiare. Capire. Non standardizzarmi".