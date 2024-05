BigMama: "Sposare Lodovica? Mi piacerebbe ma non adesso"

La cantante spiega a Verissimo la sua recente dichiarazione in un'intervista in cui ha detto: "Dopo la laurea sposo Lodovica"

BigMama spiega a Verissimo una sua recente dichiarazione in un'intervista in cui ha detto: "Dopo la laurea, sposo Lodovica". "In realtà era una battuta. Stavo parlando di mia madre che a ogni cosa che le dico mi risponde: 'Prima ti devi laureare'. Un giorno le ho detto: 'In futuro vorrei sposarmi con Lodovica ' e lei mi ha risposto come sempre: 'Prima ti devi laureare'. Da lì la frase: 'Prima mi laureo e poi mi sposo".

La cantante e Maria Lodovica Lazzerini, entrambe 24enni, sono legate da due anni e in futuro BigMama non esclude di ufficializzare la loro unione: "Mi piacerebbe sposarla, ma non è una cosa imminente. Adesso siamo piccole, dateci tempo".