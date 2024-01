Stefano Accorsi, gli auguri alla moglie Bianca Vitali per i 33 anni

Instagram @stefano.accorsi

Bianca Vitali compie 33 anni e festeggia questa data importante con il marito Stefano Accorsi.

"Tanti auguri Bianca", scrive sui social l’attore, aggiungendo alcuni cuori a corredo di uno scatto della moglie intenta a spegnere le candeline sulla torta.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali, la storia d'amore

Stefano Accorsi e Bianca Vitali vivono un'intensa storia d'amore dal 2013: si sono conosciuti sul della serie tv 1992 e sono convolati a nozze il 24 novembre dello stesso anno.

La coppia il 21 aprile del 2017 ha coronato il loro amore con la nascita del figlio Lorenzo, e il 28 agosto del 2020 hanno accolto il loro secondogenito Alberto.

"Di Bianca mi è piaciuta la sua grande serenità: è una persona a suo agio con se stessa e quindi nel mondo. Tra noi c'è stata anche da subito una grande naturalezza che ci ha portati al matrimonio. Prima ero anche io fra quelli che dicevano che sposati o non sposati, è uguale. Invece no, poi ti accorgi che è un grande passo", aveva raccontato in un’intervista a proposito della moglie l'attore, che a marzo compirà 53 anni.

Stefano Accorsi e l'amore per Bianca Vitali a Verissimo

Ospite a Verissimo, Stefano Accorsi aveva parlato dell'amore per Bianca Vitali.

"Lei coltiva sempre l'aspetto costruttivo delle cose, e questa è una cosa incredibile... poi ridiamo tantissimo insieme. Tra noi c'è una certa differenza di età, ma non ci abbiamo mai pensato, anzi, ci abbiamo riso. Tra noi c'è stato subito un rapporto paritario", aveva raccontato l’attore, che aveva letto un dolce messaggio dedicato sui social alla moglie.

"Bianca ha tanti doni, ma uno mi rapisce: cerca sempre di tirar fuori il meglio delle persone che ha di fronte e sa entusiasmarsi delle cose belle che vede oltre l'apparenza. Lei sa proiettarsi nel futuro, e legge la vita pensando sempre a domani: questo è un suo pregio straordinario".

"Abbiamo un progetto in comune e siamo felici", aveva concluso l'attore, che è papà anche di Orlando e Athena, avuti con l'ex compagna Laetitia Casta: "Siamo una famiglia allargata e molto indaffarata", aveva aggiunto Stefano Accorsi, che aveva condiviso con Silvia Toffanin anche le emozioni di diventare padre per la quarta volta.

"Ogni volta è un'emozione meravigliosa, sorprendente. Quando ho avuto Orlando avevo 35 anni, ormai posso cambiare un pannolino bendato. Diciamo che oggi mi stanco più di una volta, ma ho imparato a dosare le energie, sono meno apprensivo".