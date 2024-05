Bianca Balti, le foto con il fidanzato Helly Nahmad

Bianca Balti ha condiviso sui social alcuni scatti con il fidanzato Helly Nahmad, in occasione del suo compleanno.

"Buon compleanno", ha scritto la modella di 40 anni aggiungendo un cuore, a corredo delle foto con l'imprenditore americano, commerciante e collezionista d'arte.

Bianca Balti - che in passato ha parlato spesso sui social di come sia riuscita a superare alcune relazioni "tossiche" - ha due figlie: Matilde, avuta nel 2007 con il fotografo Christian Lucidi, con il quale è convolata a nozze nel 2006 per divorziare nel 2010, e Mia, venuta alla luce nel 2015 dalla relazione con Matthew MacRae, sposato nel 2017 e dal quale ha divorziato dopo cinque mesi di matrimonio.

Le prime voci della relazione tra Bianca Balti e Helly Nahmad sono circolate a giugno del 2023, quando la modella era comparsa al fianco dell'imprenditore in Costa Smeralda, al matrimonio del fratello dell'imprenditore, Joseph Nahmad.

La conferma era poi arrivata lo scorso gennaio, quando Bianca Balti - che vive a Los Angeles con le figlie - aveva condiviso sui social alcuni scatti in vacanza a St. Barthes, nei Caraibi, con le figlie e il fidanzato, accompagnate dalle parole "Ti amo".

Bianca Balti a Verissimo: "In amore non sono stata fortunata"

Ospite a Verissimo, Bianca Balti aveva parlato dell'amore e delle sue relazioni passate.

"In amore non sono stata molto fortunata. Sono stata recidiva ma dalle delusioni ho imparato tante cose, come il fatto che avevo talmente tanta voglia di vivere una relazione da sogno, l'amore per sempre, che non mi chiedevo se l'uomo con cui stavo fosse quello giusto per me", aveva raccontato la modella.

"Bisogna prendersi il proprio tempo per chiedersi di quale uomo si ha effettivamente bisogno e se non ci si conosce dentro è quasi impossibile farlo", aveva aggiunto Bianca Balti.