Bianca Atzei e Stefano Corti festeggiano il primo compleanno del figlio Noa Alexander, e per l’occasione condividono sui social una dolcissima lettera al primogenito.

“Noa, siamo la tua mamma e il tuo papà che ti scrivono questa lettera. Sei arrivato portandoci tantissimo amore. Quando ci abbracci, ci cerchi, ci sorridi, apri le porte della felicità dei tuoi genitori. Una sensazione inspiegabile che, riassumendola, forse potremmo chiamare ‘senso della vita’”, scrive Stefano Corti a corredo di un tenero video con i momenti più intensi vissuti con la compagna e il figlio in questo anno.

“Oggi compi un anno e ci stai regalando delle emozioni che mai avremmo pensato di sentire. Proviamo ogni giorno a essere dei bravi genitori, a fare il massimo per te, e continueremo a farlo. E così, il papà ogni giorno fa le carezze alla mamma in modo che tu possa imparare a trattar bene le persone, con gentilezza e rispetto. Mamma si prende cura del papà e si danno tanti bacini con la speranza di trasmetterti serenità”, prosegue il conduttore.

“Viviamo per te e ti amiamo tanto. Ricorda che l’amore è la parte più bella della vita, accoglilo sempre. Grazie per questo anno meraviglioso. Ti promettiamo che saremo sempre lì a proteggerti e a sostenerti affinché i tuoi sorrisi continuino ad inondarci di gioia. Buon Compleanno Delfino Blu, la tua mamma e il tuo papà”, conclude Stefano Corti.

Tra i tanti commenti al post anche quello di Beatrice Valli, che ha scritto: “Auguri Noa”, mentre Valeria Graci ha aggiunto tanti cuori.

Bianca Atzei e Stefano Corti, la storia d'amore e la nascita del figlio

Stefano Corti e Bianca Atzei, insieme dal 2019, non hanno mai nascosto il desiderio di avere un figlio insieme. Nel 2021 la cantante aveva rivelato di aver avuto un aborto, manifestando dolore per quanto accaduto.

A luglio del 2022 i due avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio. "Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore", erano state le prime parole condivise da Bianca Atzei sui social, a corredo di uno scatto in cui Stefano Corti le baciava il pancino.

Il 18 gennaio 2023 la coppia ha accolto il primogenito Noa Alexander e da quel momento ha mostrato tanti momenti trascorsi in compagnia del loro piccolo.

Bianca Atzei e Stefano Corti, la gioia di essere genitori condivisa a Verissimo

Ospiti lo scorso maggio a Verissimo, Bianca Atzei e Stefano Corti avevano condiviso le emozioni dell'essere genitori: "Ora ci sentiamo completi, siamo una famiglia e desideravamo tantissimo questa cosa".

"Siamo fortunati perché Noa è bravissimo", aveva aggiunto Stefano Corti, mentre Bianca Atzei non aveva nascosto le difficoltà dei primi tempi: "Il primo mese e mezzo ci ha fatti un po' tribolare con il latte, non stava benissimo. Per un periodo non abbiamo dormito, ora va meglio".

La coppia aveva manifestato anche il desiderio di allargare la famiglia: "Noa Alexander è arrivato nel periodo migliore della nostra vita”, aveva raccontato Stefano Corti, che ha già un figlio da una precedente relazione.

"Quando ho avuto Gabriele ero molto giovane e facevo l'animatore nei villaggi turistici, adesso vivo la paternità in maniera diversa, sono più sicuro di me stesso e di come affrontare la quotidianità. Mi piacerebbe ampliare la famiglia, ora vorrei anche una femminuccia", aveva aggiunto il conduttore.