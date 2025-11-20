Una voce autentica e un cuore che oggi ha raggiunto nuove consapevolezze: Bianca Atzei si racconterà sabato 22 novembre a Verissimo.

Con la sua voce unica e inconfondibile, Bianca Atzei, nome d'arte di Veronica Atzei, è nata a Milano nel 1987 da genitori di origini sarde. Ha iniziato a studiare canto da bambina. L'esordio nel mondo della musica avviene nel 2012 con i singoli La gelosia e L'amore vero. Nel 2015 è uscito il suo primo album Bianco e nero. Da allora con la sua voce Bianca Atzei ha saputo conquistare il pubblico, vincendo anche diversi riconoscimenti musicali.



Bianca Atzei è mamma di Noa Alexander, nato nel 2023, dalla relazione con Stefano Corti.