"È stata una bellissima storia d'amore, meravigliosa. E forse proprio quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse. È un amore che cambia, che si trasforma e rimane il bene": con queste parole Bianca Atzei ha ufficializzato a Verissimo la fine della storia d'amore con Stefano Corti, con cui nel 2023 ha avuto il figlio Noa Alexander.



Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla separazione, la cantante, 38 anni, dice: "A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po' l'equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto per riparare qualcosa di bello e importante che c'era tra di noi. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita che ci terrà uniti e legati per sempre".

