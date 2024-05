Bianca Atzei: "La perdita di mio figlio è stata un trauma"

Bianca Atzei ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita in un'intervista a Grazia, tornando anche sull'aborto spontaneo del 2021. La cantante - che il 17 maggio ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo 1987, anno della sua nascita - si è infatti soffermata sulla sua canzone Una cometa blu: "Racconta quel periodo buio che poi diventa luce. Dal bimbo che ho perso, sono arrivata a mio figlio Noa, la mia luce e vita. Anche se non dimenticherò mai quello che è successo prima. Il pezzo l'ho registrato mentre ero raffreddata, al settimo mese di gravidanza, ma ho tenuto quella traccia per fermare il momento". "È stato un trauma e sono sparita dai social. In terapia però mi hanno consigliato di parlarne per sentirmi meno sola. Ho ricevuto tanti messaggi di donne che mi hanno dato forza. Il mio compagno poi mi è stato vicino, è stato prezioso, avrebbe riprovato il giorno dopo ma ha aspettato i miei tempi. Dopo quasi un anno lo abbiamo fatto", ha aggiunto Bianca Atzei parlando del fidanzato Stefano Corti. "Non è stato facile gestire i miei umori altalenanti. Sono una persona che vive più di momenti down che up - ha proseguito Bianca Atzei, 37 anni - Ma allo stesso tempo, oltre alla musica, ho una forza dentro che arriva nelle situazioni più drammatiche e mi riporta in alto. Devo tanto a mia madre, il mio pilastro; mi conosce più di quanto mi conosca io. Ho dovuto fare sempre i conti con la me cantante e la me fuori scena, Veronica (vero nome dell'artista). Sul palco ero sorridente e nella vita ero schiva, un pesce fuor d'acqua. Su questo aspetto ho lavorato a lungo: al quarto mese mi sentivo già madre, invincibile, e non mi aspettavo quello che poi è successo". E parlando dell'amore per Stefano Corti, Bianca Atzei ha raccontato: "Ero appena uscita da L'Isola dei Famosi nel 2018, non avevo voglia di relazioni, per la prima volta stavo bene con me stessa. Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata fino allo sfinimento e ho ceduto".

Bianca Atzei parla dell'aborto e della gioia della nuova gravidanza a Verissimo

Ospite a Verissimo, Bianca Atzei aveva parlato dell'aborto spontaneo e aveva condiviso la gioia della nuova gravidanza. "Era l'ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, io e Stefano eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia", aveva ricostruito la cantante. Bianca Atzei e Stefano Corti avevano poi parlato del primo anno da genitori di Noa Alexander: "È un amore immenso. Guardiamo Noa e ci sciogliamo. È bellissimo vederlo crescere. Stefano, da quando ho partorito, mi chiede un altro figlio", aveva aggiunto Bianca Atzei. Stefano Corti, già padre di un ragazzo di 16 anni avuto da una precedente relazione, aveva detto: "Se arrivasse una femminuccia penso che dovrei licenziarmi e fare solo il padre per troppo amore. Devo convincere Bianca". E a proposito di matrimonio, aveva aggiunto: "Prima o poi la proposta, quando meno se lo aspetta".