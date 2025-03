Benji & Fede ospiti a Verissimo

Dopo una lunga pausa sono finalmente tornati insieme: Benji & Fede si racconteranno a Verissimo, sabato 29 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno creato il duo musicale Benji & Fede nel 2010. Interpreti e autori di brani di grande successo come Tutta d’un fiato, Moscow Mule e Dove e Quando, nel 2020 avevano annunciato la separazione. Ma nel 2024 hanno fatto sapere di essere tornati di nuovo a fare musica insieme.

Era stato Benjamin Mascolo, a marzo del 2024, a tendere una mano a Federico Rossi con una lettera condivisa via social. "Ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati e potremmo farlo di nuovo. Insieme abbiamo fatto qualcosa di magico. La verità è che insieme siamo una forza della natura. Forse Benji & Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo e forse oggi è il giorno per dimostrarlo", aveva scritto il cantante.