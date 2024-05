Benji & Fede, la foto insieme che suggella la reunion

Benji & Fede sono tornati. Dopo l'annuncio del concerto insieme, ora arriva lo scatto sui social a suggellare il ritorno del duo musicale. "La reunion che tutti aspettavano", scrivono come didascalia della foto.

Era stato Benjamin Mascolo, lo scorso marzo, a tendere sempre via social una mano a Federico Rossi, con cui aveva composto il gruppo dal 2010 al 2020.

"Ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati e potremmo farlo di nuovo. Insieme abbiamo fatto qualcosa di magico. La verità è che insieme siamo una forza della natura. Forse Benji & Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo e forse oggi è il giorno per dimostrarlo. Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita", erano state le parole di Benjamin Mascolo.

A questa lettera, non era seguita nessuna replica ufficiale da parte di Federico Rossi fino all'annuncio del concerto. Invito accettato dunque.