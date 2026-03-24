Benjamin Mascolo versione papà al piano con la figlia Athena

Benjamin Mascolo al pianoforte con la figlia Athena che tocca i tasti | Instagram: @b3n

Benjamin Mascolo condivide sui social un dolce momento insieme alla figlia Athena. Nel video pubblicato nelle storie di Instagram, Benji di Benji&Fede siede al pianoforte mentre tiene in braccio la piccola.

Il cantante è diventato papà il 7 ottobre 2025. Insieme alla moglie Greta Cuoghi, che ha sposato nel 2023, aveva annunciato l'attesa lo scorso luglio, svelando successivamente che si sarebbe trattata di una femminuccia.

Mascolo aveva parlato del desiderio di paternità durante un'intervista a Verissimo: "Sarebbe un sogno". In merito al matrimonio riservato, l'artista aveva dichiarato: "Lo sapevano solo pochi amici".