Benjamin Mascolo, gli auguri della moglie Greta Cuoghi per il compleanno

Instagram @cuoghigre

Benjamin Mascolo il 20 giugno compie 31 anni e la moglie Greta Cuoghi gli ha dedicato un dolce messaggio di auguri sui social.

"Auguri, ti amo", ha scritto nelle sue storie su Instagram la modella, aggiungendo un cuore allo scatto di un bacio con il cantante.

Benjamin Mascolo, invece, per celebrare questa data importante, ha scritto su Instagram: "Oggi sono 31. Ho ritrovato mio fratello, abbiamo creato nuova musica. Ho mia moglie al mio fianco. Immensamente grato".

"Con te vorrei impazzire", ha poi aggiunto Greta Cuoghi nella didascalia di un post, condividendo un'altra romantica foto con Benjamin Mascolo, al quale è legata dal 2023.

Benjamin Mascolo a Verissimo: "Credo ancora nell'amore"

Ospite a Verissimo, Benjamin Mascolo aveva parlato della fine della sua storia con Bella Thorne, a un passo dalle nozze.

"Avevamo in programma una vita insieme, invece poi le cose sono andate diversamente. Ci siamo lasciati andare perché il nostro percorso di vita stava prendendo direzioni diverse", aveva raccontato il cantante

Benjamin aveva parlato anche del futuro e dell'amore: "Per qualche mese ho fatto di tutto per non credere più nell'amore, ma l'amore è così profondo che non se ne può andare. Quindi oggi credo ancora nell'amore".