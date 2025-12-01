Benedetta Porcaroli, l'intervista in 100 secondi

Dalla separazione dei genitori alla storia d'amore con Riccardo Scamarcio: Benedetta Porcaroli si è raccontata a Verissimo.

"Nella vita c'è di peggio dei genitori che si separano, ho avuto un'infanzia felice, ho una famiglia molto vicina, comunque i miei genitori sono uniti e si vogliono bene", afferma l'attrice, che ammette però di aver vissuto con dolore quel periodo dell'infanzia: "Per un bambino è traumatico vedere uno dei tuoi genitori che esce di casa. Perdi la quotidianità, perdi quell'intimità che avevi fino a un attimo prima. E questa è una cosa che mi è mancata e che mi mancherà per sempre".



Legata da quattro anni a Riccardo Scamarcio, 46 anni, Benedetta Porcaroli, 27 anni, della loro storia d'amore dice: "Stiamo insieme da un po' di anni, è la storia più lunga della mia vita. Andiamo d'accordo".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Benedetta Porcaroli a Verissimo.