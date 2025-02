Bebe Vio, le prime foto con Gianmarco Viscio

Bebe Vio condivide sui social alcuni scatti insieme al fidanzato Gianmarco Viscio. "Dieci giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso", ha scritto su Instagram la celebre schermitrice, classe 1997, a corredo di alcune fotografie scattate in una meta esotica di cui non ha rivelato i dettagli. Tra le immagini compare anche Gianmarco Viscio, con il quale era stata pizzicata già nel 2022 e su cui la campionessa paralimpica non ha mai rilasciato dichiarazioni. Del giovane non sono note molte informazioni, se non che ha 32 anni e che ha militato come calciatore in una squadra di Serie B di calcio a 8.