Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati (di nuovo)

Con una foto condivisa sui social, Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano di essersi sposati in chiesa. "Ci siamo ripromessi amore eterno davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante, quello del Battesimo della nostra Matilda Luce", scrive la coppia nella didascalia che accompagna uno scatto del matrimonio religioso.

Insieme dal 2014 e marito e moglie dal 2022, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno tre figli: Bianca, primogenita della coppia avuta nel 2017, Azzurra, venuta al mondo nel 2020 e Matilda Luce, nata nell'aprile 2023. L'influencer è mamma anche di Alessandro, nato nel 2012 da una precedente relazione.

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno recentemente festeggiato i 10 anni d'amore. A proposito del loro primo incontro avvenuto a Uomini e Donne, ospiti a Verissimo a dicembre 2023 avevano raccontato: "Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti dal programma. Il primo anno insieme è stato bellissimo. Poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa".

Sempre a Verissimo, la coppia aveva annunciato che nel 2024 si sarebbe celebrato il matrimonio in chiesa, al quale avrebbero partecipato i parenti più stretti.

In trasmissione la coppia ha anche raccontato come è riuscita a superare il momento di crisi e di come abbia deciso di iniziare una nuova vita a Milano. "All'inizio facevo avanti e indietro, poi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Milano. Da allora non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia", aveva spiegato Marco Fantini.

Nel video di seguito, ripercorriamo la storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini