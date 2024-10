Beatrice Valli, la dedica ai figli: “Non c’è cosa più bella di potersi migliorare guardando loro”

Instagram: @vallibeatrice

Beatrice Valli condivide sui social una riflessione sulla maternità e sull'impatto che i suoi figli hanno avuto sulla sua crescita personale.

Beatrice inizia parlando del suo primogenito Alessandro (nato nel 2012 dall'unione tra l'influencer e il calciatore Nicolas Bovi), che le ha cambiato profondamente la vita e il modo di percepire la maternità: "Magari un giorno vi parlerò di un periodo per me molto intenso che mi ha fatto riflettere, cambiare ed evolvere tanto", scrive Valli, esprimendo gratitudine per ciò che il suo primo figlio le ha insegnato. "Con lui, Ale, il mio primo figlio, a cui sono grata e sarò per sempre grata per avermi fatto scoprire come essere".

Valli poi estende le sue riflessioni anche alle altre sue bambine, Bianca (primogenita della coppia avuta nel 2017), Azzurra (venuta al mondo nel 2020) e Matilda Luce (nata nell'aprile 2023): "Si pensa sempre di più a farli sorridere vivendo attraverso le cose materiali della vita, quando abbiamo e hanno bisogno soltanto di sentirsi se stessi e stare a contatto con ciò che sono", scrive.

Secondo Beatrice, la cosa più preziosa che un genitore può trasmettere ai propri figli non è qualcosa di tangibile, ma la libertà di essere autentici e di fare le proprie scelte: "A volte mi fa ridere quando si parla di: cosa lascerai a tuo figlio? (sento spesso che si pensa alle cose materiali). Noi come genitori lasceremo ai nostri figli la scelta di poter scegliere ed essere, essere ciò che vogliono, essere ciò che credono e sentono".

"Non c’è cosa più bella del potersi ascoltare anche in quei momenti no, che tutti noi abbiamo e dobbiamo passare. Perché la vita è così: a volte ci mette davanti a delle sensazioni che non vanno capite per forza, ma ascoltate", sottolinea Valli.

Il post si conclude con un messaggio rivolto non solo ai genitori, ma anche a chiunque si prenda cura di un bambino: "Non c’è cosa più bella di potersi migliorare guardando loro", scrive.

Beatrice Valli e Marco Fantini, la storia d'amore

Insieme dal 2014 e marito e moglie dal 2022, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno recentemente festeggiato i 10 anni d'amore. A proposito del loro primo incontro avvenuto a Uomini e Donne, ospiti a Verissimo a dicembre 2023 avevano raccontato: "Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti dal programma. Il primo anno insieme è stato bellissimo. Poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa".

In trasmissione la coppia ha raccontato come è riuscita a superare il momento di crisi e di come abbia deciso di iniziare una nuova vita a Milano. "All'inizio facevo avanti e indietro, poi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Milano. Da allora non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia", aveva spiegato Marco Fantini a Verissimo.