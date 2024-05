Beatrice Valli festeggia il quarto compleanno della figlia Azzurra

Instagram: @vallibeatrice

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato il quarto compleanno della figlia Azzurra, alla quale Beatrice ha dedicato dolci parole sui social.

"Quattro anni fa due occhioni color cielo sono arrivati a rendere le nostre giornate ancora più divertenti e movimentate! Buon compleanno alla nostra piccola Zuzu", ha scritto sui social l'influencer, aggiungendo dei cuori ad alcuni scatti della festa di compleanno della terzogenita.

Beatrice Valli con Marco Fantini, che nelle sue storie su Instagram ha condiviso alcuni momenti dei festeggiamenti in famiglia, ha avuto altre due figlie: dopo la nascita di Bianca nel 2017, nel 2023 è venuta al mondo anche Matilda. Valli è mamma anche di Alessandro, avuto da una precedente relazione.

Beatrice Valli e Marco Fantini parlano della loro famiglia a Verissimo

Lo scorso dicembre, ospiti a Verissimo, Beatrice Valli e Marco Fantini avevano parlato della loro famiglia.

"Le nostre figlie Azzurra e Bianca hanno accolto molto bene l'arrivo della loro sorellina Matilda: la tengono in braccio e non vedono l'ora di starci insieme, non sono gelose l'una dell'altra. Anche Alessandro è molto responsabile ed è un amore con lei. Questa è una bella soddisfazione e io cerco sempre di essere presente con loro", aveva raccontato Beatrice.

Beatrice Valli e Marco Fantini avevano parlato anche della loro storia d'amore e della crisi che avevano vissuto dopo il primo anno di relazione: "Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti da Uomini e Donne. Il primo anno insieme è stato bellissimo, poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa. Tornati insieme non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia", aveva spiegato Marco Fantini.