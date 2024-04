Beatrice Luzzi torna a Verissimo

Autentica e senza paura di osare, torna a Verissimo per raccontarvi ancora tanto di sé: Beatrice Luzzi vi aspetta sabato 13 aprile alle 16.30 su Canale5.

Nata a Roma nel 1970, Beatrice Luzzi è diventata nota al pubblico con la serie Vivere dove ha interpretato, dal 1999 al 2001, il ruolo di Eva Bonelli. Ha lavorato in tv sia come attrice che, dietro le quinte, come autrice.

È laureata con lode in Scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma. Dal 2007 al 2019 è stata legata ad Alessandro Cisilin con cui ha avuto i figli Valentino (2008) ed Elia (2010).

Beatrice Luzzi si è classificata seconda nell'edizione del Grande Fratello appena conclusa.