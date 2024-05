Re Carlo, svelato il primo ritratto ufficiale dopo l'incoronazione

Re Carlo ha mostrato il suo primo ritratto ufficiale dalla sua incoronazione, avvenuta il 6 maggio dello scorso anno. L'opera - un olio su tela dell'artista Jonathan Yeo, che misura circa tre metri e mezzo per tre metri e mezzo - è stata svelata il 14 maggio a Buckingham Palace ed è stata commissionata nel 2020 per commemorare i 50 anni del sovrano come membro della The Draper's Company.

"È stato un privilegio e un piacere essere stato incaricato dalla The Drapers' Company di dipingere questo ritratto di Sua Maestà il Re, il primo a essere svelato dopo la sua incoronazione. Quando ho iniziato questo progetto, Re Carlo era ancora principe di Galles, e l'opera si è evoluta man mano che il ruolo del soggetto nella nostra vita pubblica si è trasformato", ha dichiarato l'artista.

L'opera di Yeo - che tra gli altri ha ritratto anche il principe Filippo, la regina Camilla, Tony Blair e David Cameron - raffigura il re nell'uniforme delle guardie gallesi. Re Carlo, infatti, fu nominato colonnello del reggimento nel 1975, la posizione è poi passata al primogenito, il principe William.

"Faccio del mio meglio per catturare le esperienze di vita di ogni singolo soggetto. In questo caso, il mio obiettivo era anche quello di fare riferimento alle tradizioni della ritrattistica reale ma in un modo che rifletta una monarchia del 21esimo secolo e, soprattutto, di comunicare la profonda umanità del soggetto. Sono infinitamente grato per l'opportunità di aver immortalato una persona così straordinaria e unica, soprattutto nel momento storico in cui è diventato Re", ha spiegato l'artista.

Nel dipinto di colore rosso vivo – che è nato dopo quattro sedute, iniziate nel giugno 2021 a Highgrove House e concluse a Clarence House a novembre 2023 - Re Carlo è raffigurato con la spada in mano e una farfalla che si posa sulla sua spalla: "Nella storia dell'arte la farfalla simboleggia la metamorfosi e la rinascita", ha spiegato l'artista a proposito del ritratto di Re Carlo, che di recente aveva fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro. La farfalla, inoltre, è anche un riferimento al grande interesse del Re per l'ambiente.

Il sovrano in ogni seduta è dovuto rimanere in piedi appoggiandosi alla spada per circa 40 minuti ogni volta: "Il re è rimasto sempre immobile e non si distraeva come fanno alcuni modelli. Re Carlo ha un grande senso dell'umorismo ed è una persona molto coinvolgente", ha detto l’artista a proposito degli incontri con il monarca.

Il dipinto ha già avuto l'approvazione della regina Camilla, che era presente alla seduta finale, in occasione della quale aveva detto che l'artista aveva catturato bene il Re. Yeo a questo proposito ha detto alla Bbc che il miglior giudice di un ritratto è qualcuno che conosce molto bene il tuo soggetto perché riconosce immediatamente se sembra familiare.

Il ritratto sarà esposto al pubblico dal 16 maggio al 14 giugno alla Philip Mold Gallery di Londra, con ingresso gratuito, per poi essere spostato alla Drapers’ Hall, dove verrà esposto dalla fine di agosto.