Beatrice Luzzi ospite a Verissimo

Con la sua personalità tagliente è pronta a rimettersi in gioco nel ruolo di opinionista al Grande Fratello: torna a Verissimo Beatrice Luzzi. Appuntamento sabato 14 settembre alle 16.30 su Canale 5.

Originaria di Roma, Beatrice Luzzi ha recitato in popolari serie tv tra cui Vivere e I Cesaroni. Nel 2023 ha partecipato come concorrente alla diciassettesima edizione del Grande Fratello diventando la prima finalista e classificandosi al secondo posto al termine del reality.

Come svelato da Cesara Buonamici in esclusiva a Verissimo, Beatrice ci sarà anche nella prossima edizione del GF in partenza il 16 settembre su Canale 5, ma questa volta come nuova opinionista del reality.

L'appuntamento con Beatrice Luzzi è sabato 14 settembre, dalle 16.30 su Canale 5.